Смартфоны Xiaomi подорожают

Xiaomi заявила, что стоимость ее некоторых смартфонов может вырасти. Об этом сообщает агентство Reuters.

Об этом президент Xiaomi Ван Сян (Wang Xiang) заявил во время доклада перед инвесторами, посвященному отчету компании за четвертый квартал. Сян заметил, что китайская корпорация старается сократить расходы и держать цены на привлекательном уровне: «Мы продолжим оптимизировать затраты на наши аппаратные устройства, это точно». Однако топ-менеджер корпорации заявил, что из-за дефицита компонентов на рынке смартфонов некоторые продукты компании подорожают.

«Иногда нам, возможно, придется переложить часть расходов на потребителя», — рассказал Ван Сян. Руководитель компании не стал конкретизировать, на смартфоны каких ценовых сегментов могут вырасти цены.

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Аналитики Reuters рассказали, что кризис на рынке смартфонов связан со многими факторами. В частности, негативное влияние на цепочку поставок полупроводников оказывают пандемия коронавируса, санкции против ключевых китайских технологических компаний и ожидание плохого спроса. В первую очередь нехватка компонентов касалась автомобильной промышленности, однако затем затронула все сегменты оборудования, построенного на базе процессоров.

«Мы чувствуем давление, но все в порядке», — подытожил Ван, обращаясь к инвесторам. По итогам квартала Xiaomi сообщила о росте выручки по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 24,8 процента до 70,5 млрд юаней (около 10,8 млрд долларов). Скорректированная чистая прибыль компании выросла на 36,7 процентов до 3,2 млрд юаней.

Ранее аналитики предсказали глобальный дефицит на рынке смартфонов в 2021 году. Нехватку новых смартфонов — в частности, Apple и Samsung — связывают с повышенным спросом на рынке полупроводников.