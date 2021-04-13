Народный артист России, эстрадный певец Лев Лещенко высказался о смерти солиста «Песняров» Леонида Борткевича. Об этом сообщает «Газета.Ru».

Лещенко выразил соболезнования и рассказал, как они вместе с музыкантом участвовали в конкурсе. «Я вспоминаю, что в 1970 году мы были вместе на конкурсе артистов эстрады и разделили с ансамблем "Песняры" вторую премию. Первой не было. Борткевич был удивительно оптимистичный, веселый, доброжелательный человек», — отметил артист.

Он добавил, что последний раз видел музыканта на программе. Тот, по словам Лещенко, «много рассказывал интересных историй, буквально фонтанировал».

Во вторник, 13 апреля стало известно о смерти белорусского музыканта, солиста золотого состава «Песняров» Леонида Борткевича. Он скончался на 72-м году жизни.

Как рассказал еще один солист ансамбля «Песняры» Валерий Скорожонок, его коллега скончался из-за сахарного диабета. Он добавил, что Борткевич прожил бы дольше, если бы следил за здоровьем.