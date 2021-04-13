Стало известно об угрозе взрыва в аэропорту Шереметьево

Появилось сообщение об угрозе взрыва в московском аэропорту Шереметьево. Об этом стало известно ТАСС.

Как сообщили изданию представители экстренных служб, после анонимного сообщения об угрозе минирования аэропорта ведется проверка всех терминалов аэропорта Шереметьево.

По данным спецслужб, авиагавань продолжает работать в штатном режиме, эвакуация людей и персонала не проводилась.

Ранее в апреле неизвестные заявили об угрозе взрыва сразу на трех российских пассажирских самолетах. По имеющимся данным, на электронную почту московского аэропорта Шереметьево поступило анонимное сообщение о минировании трех рейсов: Москва — Пермь, Москва — Тюмень, Москва — Уфа.