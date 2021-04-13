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Оказавшаяся под капельницей Поклонская рассказала о своем состоянии

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Наталья Поклонская
Наталья Поклонская
Фото: Владимир Трефилов / РИА Новости

Оказавшаяся под капельницей депутат Госдумы Наталья Поклонская рассказала о своем состоянии в Instagram во вторник, 13 апреля.

«Я в строю. И уже читаю материалы проверок по моим запросам», — написала она.

Политик поблагодарила подписчиков за поддержку и пожелала им здоровья.

Накануне парламентарий разместила в своем Instagram снимок, на котором она проходит медицинскую процедуру. Поклонская не стала уточнять, при каких обстоятельствах обратилась за медицинской помощью.

9 апреля Наталья Поклонская выступила с инициативой создать международную комиссию по этике политических деятелей. По ее мнению, после 2014 года международная политика «уверенно шагает по наклонной», а политики разучились нормально разговаривать.

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