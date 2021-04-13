Особняк Шумахера выставили на продажу

Особняк немецкого гонщика и семикратного чемпиона «Формулы-1» Михаэля Шумахер выставили на продажу. Об этом сообщает F1i с ссылкой на Bunte.

Семейный дом Шумахеров, площадь которого составляет более 20 тысяч квадратных метров, расположен в Швейцарии. Недвижимость оценивается почти в 59 миллионов евро. По одной из версий, продать дом решила супруга автогонщика Коринна. Вырученные средства пойдут на лечение спортсмена.

По последним данным, Шумахера перевезли на Майорку. Немец находится на вилле, которая раньше принадлежала президенту мадридского «Реала» Флорентину Пересу.

19 сентября 2020-го нейрохирург Эрих Ридерер оценил шансы чемпиона «Формулы-1» на восстановление. По мнению врача, спортсмен сможет лишь сидеть и делать небольшие шаги с посторонней помощью.

Шумахер продолжает восстанавливаться после черепно-мозговой травмы, которую получил в 2013 году во время катания на лыжах в Альпах.