Байден и Путин укрепили курс рубля

Курс рубля на Московской бирже укрепился на фоне сообщений о телефонном разговоре президентов США и России Джо Байдена и Владимира Путина, свидетельствуют данные площадки.

В момент публикации курс доллара на Московской бирже равнялся 76,15 рубля. Снижение по сравнению с уровнем закрытия предыдущей торговой сессии составило 1,2 рубля, или 1,5 процента.

Курс евро в момент публикации равнялся 90,87 рубля, что на 1,33 рубля, или на 1,5 процента ниже уровня закрытия торговой сессии 12 апреля.

Ранее 13 апреля Байден провел телефонный разговор с Путиным и предложил в ближайшее время организовать совместный саммит на нейтральной территории «для обсуждения полного спектра вопросов, с которыми сталкиваются США и Россия».