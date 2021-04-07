В ходе торгов на Мосбирже в среду, 7 апреля, курс доллара превысил 78 рублей, что произошло впервые с ноября прошлого года, свидетельствуют данные площадки.

Евро также пробил пятимесячный максимум, поднявшись выше 92 рублей. По состоянию на 11:50 доллар торгуется на уровне 77,73 рубля, а евро — 92,35 рубля.

Российский фондовый рынок слабо реагирует на ослабление национальной валюты. Индекс Мосбиржи растет в пределах половины процента, а индекс РТС теряет примерно столько же.

Рубль падает вместе с незначительным, менее полпроцента, снижением нефтяных котировок, однако главной проблемой остаются геополитические риски. Обострение ситуации на востоке Украины и заявления Киева о том, что Россия стягивает к границе с ней свои войска, усиливают неопределенность.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба не исключает открытые столкновения в Донбассе, если войска республики будут атакованы противником. В свою очередь в самопровозглашенной Донецкой народной республике (ДНР) считают, что Киев готовит наступление в третьей декаде апреля.