Курс евро взлетел

В ходе торгов на Московской бирже в среду, 7 апреля, курс евро впервые с 1 февраля взлетел выше 92 рублей, свидетельствуют данные площадки.

По состоянию на 9:29 европейская валюта торгуется на уровне 91,94 рубля, доллар — 77,44 рубля. Основные российские фондовые индексы также падают. Индекс Мосбиржи теряет около процента, РТС — более двух процентов.

Падение рубля не имеет отношения к нефтяным котировкам. Стоимость эталонных сортов Brent и WTI в течение дня практически не изменилась, колебания в пределах десятых долей процента.

Основным негативным фактором для российской валюты остается ситуация на востоке Украины, а также ожидание новых санкций США в отношении России.

На прошлой неделе Киев обвинил Москву в наращивании военного присутствия в Донбассе. По данным минобороны республики, Россия стягивает к границе регулярные армейские части и усилила тренировку подразделений Народной милиции самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).

В свою очередь в ДНР считают, что в третьей декаде апреля, сразу после окончания весенней распутицы, Вооруженные силы Украины (ВСУ) перейдут в наступление.