В Кремле попросили не переживать по поводу курса рубля

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков попросил не переживать по поводу падения курса рубля, который испытывает давление из-за ухудшения ситуации вблизи российских границ. По его словам, правительство и Центробанк контролируют ситуацию, передает ТАСС.

Представитель Кремля заметил, что напряженность на границе с Украиной эмоционально влияет на рынки, что является обычной практикой. Однако он напомнил, что макроэкономическая ситуация и перспективы России абсолютно стабильны и предсказуемы.

Песков подчеркнул, что волатильность курса наблюдалась и раньше по причинам как спекулятивного, так и неспекулятивного характера, но на стабильность она не влияла.

В среду, 7 апреля, доллар и евро обновили многомесячные максимумы. Доллар поднимался выше 78 рублей, после чего скорректировался, а евро закрепился на уровне выше 92 рублей.

Главной причиной такой динамики стало ухудшение ситуации на востоке Украины. Представители самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) и Украины обвиняют друг друга в скорой агрессии, причем Киев утверждает, что Россия стягивает войска к границе. В России комментировать передвижение войск отказываются, однако министр обороны Сергей Шойгу объявил учения на территории всех военных округов.