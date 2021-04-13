Россиянка снялась голой в грязных лужах и восхитила подписчиков

Российская фотохудожница поделилась кадром откровенной съемки в поле и порадовала пользователей сети. Снимок появился на ее странице в Instagram.

Жительница Казани Эва Милконская опубликовала фотографию, на которой модель лежит голой среди грязи и луж. Автор изображения сняла манекенщицу на дороге из сельского поселения Богородское в село Куюки.

Подписчики Милконской восхитились новой публикацией. «Плод земли!», «Очень круто!», «Да, цепляет образ», «Шикарно», «Очень красиво», «Просто вау», «Креативно», — писали комментаторы.

Фотохудожница рассказала в интервью изданию «Татарстан 24», что в общей сложности съемка заняла около пяти минут. По ее словам, модель была готова к необычным условиям работы. Милконская добавила, что после фотосессии ей пришлось обтянуть салон автомобиля пленкой, чтобы посадить туда грязную девушку.

В феврале супермодель Алеся Кафельникова снялась обнаженной верхом на слоне. Съемка прошла в тропическом лесу на Бали.