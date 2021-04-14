Экономисты предложили изменить правило бюджета России

Эксперты Высшей школы экономики (ВШЭ) предложили изменить в России правило бюджета, которое действует с 2017 года. Об этом говорится во флагманском докладе апрельской конференции школы.

Как считают авторы предложения, разумно было бы включить в формулу расходов федерального бюджета помимо цен на нефть дополнительный показатель, который «будет положительным при депрессивной динамике базовых отраслей и отрицательным — при хорошей динамике». Так можно обеспечить более высокий уровень бюджетных расходов при снижении нефтегазовых доходов.

При высоких ценах на нефть и хорошей динамике других базовых показателей больше денег будет изыматься в резервы, говорится в докладе.

Другое предложение ВШЭ связано с превентивной разработкой комплекса антикризисных мер с оговоренным лимитом их финансирования, которые правительство могло бы использовать при наступлении экономических кризисов. Авторы доклада полагают, что это позволило бы избежать обычных сроков и процедур согласования бюджетных трат. При этом не указывается, идет ли речь о совмещении двух этих предложений.

По итогам 2020 года концентрация расходов бюджета в четвертом квартале и декабре выросла. Такая ситуация многие годы считается одной из основных проблем госрасходов, эксперты называли ее в числе поводов для критики правительства Дмитрия Медведева. Однако с приходом Михаила Мишустина ситуация резко ухудшилась. В четвертом квартале 2020 года объем закупок составил 3,8 триллиона рублей, что на 24 процента больше, чем в 2019-м. При этом на декабрь пришлось 1,75 триллиона — рост на 73 процента.