Украина согласилась разблокировать доставку гуманитарной помощи в Донбасс

Уполномоченный по правам человека самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Дарья Морозова заявила, что на прошедшем заседании Трехсторонней контактной группы (ТКГ) по Донбассу представители Украины согласились разблокировать доставку гуманитарной помощи в Донбасс с 15 апреля. Об этом сообщает ТАСС.

По ее словам, речь идет о пункте пропуска «Новотроицкое — Еленовка» на линии разграничения в регионе. В течение двух прошедших месяцев он оставался заблокированным Киевом без объяснения причин. «Международный комитет Красного Креста (МККК) наконец получит возможность доставить помощь на территорию республики по прямому каналу», — сказала Морозова.

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При этом она подчеркнула, что говорить о полной стабилизации ситуации с поставками помощи с украинской территории пока рано, так как представители Киева не смогли назвать внятных причин решения как о блокировке пункта, так и о его открытии. «Это означает, что повторить подобную провокацию Киев способен в любой момент», — пояснила омбудсмен.

Ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Алексей Данилов пообещал не возвращать Донбасс в состав страны военным путем. При этом он заверил, что Киев готов к обострению ситуации в регионе и примет необходимые меры в случае эскалации конфликта.

Очередное обострение ситуации в Донбассе началось в конце марта. Украина и самопровозглашенные Донецкая и Луганская народные республики обвинили друг друга в усилении обстрелов, проведении разведывательных действий и перемещении военной техники в районе линии соприкосновения. Министерство обороны Украины упрекнуло Россию в наращивании военного присутствия неподалеку от границ государства. В ответ в Кремле заявили, что российские войска находятся в тех районах страны, где это считается целесообразным.