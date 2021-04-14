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В Донбассе заметили польских военных

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Фото: Slawomir Kaminski / Agencja Gazeta / Reuters

В Донбассе заметили иностранных военных, передает Telegram-канал WarGonzo.

Польское подразделение направилось к Светлодарской дуге (линия обороны на стыке самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик, ДНР и ЛНР), утверждают источники. Военные в экипировке без знаков отличия с легким стрелковым оружием выгрузились около недели назад на железнодорожной станции Рубежное, территорию которой в это время оцепили.

Далее колонна двинулась либо в Светлодарск, либо в Попасную, пишет канал. При этом утверждается, что в последнем городе местные жители заметили семь самоходных артиллерийских установок 2С7 «Пион» (калибр 203 мм).

Ранее представитель ЛНР в политической подгруппе на переговорах по Донбассу Родион Мирошник назвал «западное сообщество» координатором преступлений против украинцев. Он отметил, что решение о силовой операции в 2014 году вывело противостояние на Украине на уровень внутреннего вооруженного конфликта, «повлекшего тысячи и тысячи жертв и полную перезагрузку системы власти».

Очередное обострение ситуации в Донбассе началось в конце марта. Украина и самопровозглашенные республики обвиняют друг друга в усилении обстрелов и перемещении военной техники в районе линии соприкосновения. Киев обвиняет Москву в наращивании военного присутствия в Донбассе, российская сторона отвергает эти заявления.

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