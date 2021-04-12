В Киеве прокомментировали возможность наступления в Донбассе. Об этом заявила пресс-секретарь президента Владимира Зеленского Юлия Мендель, передает РИА Новости.

Мендель отметила, что Украина не планирует подобных действий, так как Киев «не может наступать на свою территорию и не может бороться со своими людьми». По ее словам, власти Украины глубоко убеждены, что к миру ведут только переговоры.

При этом пресс-секретарь главы государства добавила, что в Киеве добиваются переговоров «нормандского формата» и будут двигаться к этой цели всеми дипломатическими способами.

Ранее польский политолог Мацей Вишневский раскрыл два сценария в случае войны на Украине. Вишневский считает, что вооруженный конфликт на Украине, даже локальный, приведет либо к распаду страны, либо к смене действующей власти. Согласно его словам, новое правительство Украины при таком развитии событий будет сотрудничать с Россией.

Очередное обострение ситуации в Донбассе началось в конце марта. Украина и самопровозглашенные республики обвиняют друг друга в усилении обстрелов и перемещении военной техники в районе линии соприкосновения. В субботу, 10 апреля, в ДНР заявили, что обстрелы усилились.