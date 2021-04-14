Редакторам студенческого журнала DOXA избрали меру пресечения

Басманный суд Москвы избрал меру пресечения четырем редакторам студенческого журнала DOXA, обвиняемых в вовлечении несовершеннолетних в опасную для жизни деятельность. Об этом сообщает РИА Новости.

Наложенные на Наталью Тышкевич, Армена Арамяна, Аллу Гутникову и Владимира Метелкина ограничения будут действовать до 14 июня. Им запрещено покидать жилое помещение, использовать средства связи и интернет, за исключением экстренных случаев, а также общаться без письменного разрешения следователя с иными лицами, помимо адвоката.

Об обысках в редакции DOXA сообщалось утром 14 апреля. По информации самого журнала, причиной этого стало видео в поддержку студентов, которое было удалено по требованию Роскомнадзора. По информации ТАСС, редакторы DOXA проходят по одному делу с Леонидом Волковым, руководителем региональных штабов Алексея Навального (учредитель Фонда борьбы с коррупцией, включенного Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента).

DOXA — независимый студенческий журнал о проблемах студенческого сообщества и высшего образования в России. В мае 2020 года издание опубликовало открытое письмо против сексуальных злоупотреблений и домогательств в университетской среде. Его авторы призвали создать механизмы защиты от домогательств со стороны преподавателей.