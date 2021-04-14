Парикмахер обрился налысо из солидарности с больным раком коллегой

@neftabarber / TikTok

В испанской провинции Аликанте парикмахер, обривший налысо больного раком коллегу, сбрил себе волосы сам из солидарности. Видео случившегося опубликовал онкобольной в своем TikTok-аккаунте.

Парикмахеру Нефтали Мартину (Neftali Martin) диагностировали рак и назначили химиотерапию. Перед началом лечения он попросил коллегу из барбершопа, Джоэля Ортегу (Joel Ortega), обрить его налысо. Во время стрижки парикмахер сказал Мартину, что он не один, и сбрил свои волосы. Это растрогало больного до слез.

Позже Ортега заявил, что будет брить волосы из солидарности с коллегой все то время, что он проходит лечение. «Для меня Джоэль не просто коллега, он мне брат», — признался растроганный Мартин.

Как минимум еще четыре сотрудника барбершопа обрили головы, чтобы поддержать коллегу, сообщает Daily Mail.

Ролик набрал больше 9,8 миллиона просмотров. Комментаторы назвали поступок коллег парикмахера проявлением настоящей дружбы.

Ранее сообщалось, что в бразильском городе Кампу-Гранди мать обрила голову в знак солидарности с дочерью, которая болеет раком. Обе женщины расплакались.