Центр Гамалеи поможет убрать побочные эффекты других вакцин

Центр Гамалеи готов помочь убрать побочные эффекты других вакцин, поделившись своей технологией очистки препарата. Об этом сообщается на официальном сайте «Спутника V».

«Центр Гамалеи готов поделиться своей технологией очистки с другими производителями вакцин, чтобы помочь им минимизировать риск побочных эффектов от вакцинации», — говорится в публикации.

На сайте также сказано, что качество и безопасность вакцины Спутник V обеспечиваются тем, что при производстве используется технология очистки, состоящей из четырех стадий. Две из них хроматографические, а две — тангенциальной фильтрации.

Ранее глава Росздравнадзора Алла Самойлова заявила, что вакцина «Спутник V» не вызывает тромбов, так как очистка исключает попадание в препарат большого количества остаточной ДНК, являющейся фактором риска.

Ранее Европейское агентство лекарственных средств признало наличие связи между вакцинацией препаратом от AstraZeneca и появлением тромбов. 13 апреля американские регуляторы рекомендовали приостановить вакцинацию препаратом Johnson & Johnson из-за нескольких случаев тромбоза. Компания объявила о приостановке поставок вакцины в страны Евросоюза.