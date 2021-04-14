В Германии рассказали о подготовке НАТО к устрашению России

На немецком полигоне Альтенграбов проходят военные учения, которые «являются подготовкой НАТО к операции по устрашению России». Об этом заявил немецкий телеканал Das Erste, передает РИА Новости.

По информации СМИ, маневры направлены на обеспечение безопасности восточного фланга государств-союзников альянса. «В 2014 году НАТО решила заранее разместить войска в Литве, чтобы послать сигнал. В этом и заключается наша задача. Это задача нашего подразделения на этот год и следующие три», — рассказал один из командиров учебного артиллерийского батальона.

13 апреля министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что США и НАТО перебрасывают войска к границам европейской части страны. «Сейчас американские войска перебрасываются из континентальных частей Северной Америки через Атлантику в Европу», — сказал он на совещании в Североморске. По его словам, основной потенциал сосредоточивается в Причерноморье и на Балтике. Министр уточнил, что НАТО разместит 40 тысяч военных и 15 тысяч единиц вооружения и военной техники близ российских границ.

Ранее в апреле стало известно о планах госсекретаря США встретиться с партнерами по НАТО на фоне утверждений о наращивании Россией «военной активности». Также в Брюсселе будет находиться министр обороны Штатов Ллойд Остин — он проведет переговоры с генеральным секретарем альянса Йенсом Столтенбергом.

В конце марта Блинкен рассказал, что в Вашингтоне близки к завершению своего обзора «враждебных» действий России и намерены принять серьезные меры. По его словам, в США видят различные примеры российской агрессии — хакерские атаки, вмешательство в выборы, применение химического оружия.