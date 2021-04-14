Рэпер Yung Trappa попал в ДТП и лишился зубов

@Lshot / Telegram

Российский рэпер Yung Trappa (настоящее имя — Владислав Ширяев) попал в ДТП в Санкт-Петербурге. Видео случившегося опубликовал Telegram-канал Life Shot.

В результате аварии на Васильевском острове хип-хоп-артист, который был за рулем каршеринга, лишился зубов. В ролике можно увидеть, как свидетель инцидента просит его не разговаривать и ждать, пока приедет скорая помощь. В это время музыкант сидит на корточках и плюется кровью.

Свидетель также показал, как выглядит арендованная машина после ДТП. Отмечается, что ее капот согнулся «гармошкой».

Yung Truppa прославился в середине 2010-х после выпуска альбома Jessie Pinkman 2 и участия в Versus Battle. В 2015 году его осудили за хранение и распространение наркотиков. Музыкант провел в колонии 5,5 года и вышел на свободу в феврале. В марте он выпустил два совместных трека с Моргенштерном.