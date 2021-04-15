Назван лучший апельсиновый сок

Экспертный центр Всероссийского союза потребителей «Росконтроль» провел исследование апельсинового сока и назвал лучшие марки. Копия протоколов испытаний есть в распоряжении «Ленты.ру». В тестировании приняла участие продукция брендов J7, «Я», Swell, Globus, Barinoff, IL Giardino Del Sapori и Rioba.

Эксперты напомнили, что каждый вид фруктовых и овощных соков имеет строго определенный нутриентный профиль, то есть содержание сахаров, органических кислот, витаминов и других пищевых веществ. Профиль сока Barinoff отличается от характерного для натурального апельсинового сока.

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«Отклонения обнаружены для показателей соотношения глюкозы к фруктозе и экстракта без сахаров. Скорее всего, продукт был произведен из другого вида сырья. Тестируемый образец не может называться апельсиновым соком», — заключили в Росконтроле и отправили его в черный список.

Апельсиновый сок «Я» включен в список товаров с замечаниями из-за низкого уровня содержания мякоти. Кроме того, выяснилось, что у трех тестируемых образцов Swell, IL Giardino Del Sapori и Rioba количество аскорбиновой кислоты находится ниже минимальной границы, характерной для апельсиновых соков. По итогам проведенного тестирования к покупке рекомендовали соки J7, Swell, Globus и IL Giardino Del Sapori.

В марте «Росконтроль» тестировал сливочное масло. В 13 образцах были обнаружены растительные жиры, в двух — примесь животного жира. В результате проверку прошли только восемь участников: «Алтайская буренка», «Экомилк», «Домик в деревне», «Молочные узоры», «Фермерская коллекция», Billa, «Можайское» и «Волоколамск».