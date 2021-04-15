Новое фото Бузовой в бикини вызвало споры в сети

Российская телеведущая и певица Ольга Бузова снялась в купальном костюме и вызвала споры среди подписчиков. Соответствующая дискуссия развернулась под ее новым фото в Instagram.

На размещенном в сети снимке 35-летняя знаменитость позирует в оранжевом комплекте бикини, стоя на веранде банного комплекса. Волосы Бузовой собраны в высокий хвост, а ее образ дополнили золотистые браслеты. «Как хорошо, что есть места, куда можно всегда возвращаться и чувствовать себя как дома, при любой ситуации. Красивый купальник?» — подписала она пост, который набрал почти 200 тысяч лайков.

Пользователи сети принялись обсуждать наряд телеведущей в комментариях. Одни раскритиковали купальник и фигуру звезды: «Увы, ужасный купальник, совсем не смотрится, не нравится», «Соски торчат, отвратительно», «Кости одни», «Ужасная фигура, зачем выставлять напоказ?», «Купальник — дешевка».

Другие, напротив, похвалили образ певицы. «Красивая и сексуальная», «Бузова, ты волшебная девочка. Купальник очень красивый», «Ты как всегда шикарна», «Огонь», «Олечка, купальник бомба, обожаю этот цвет», — восхищались они.

Ранее в апреле костюм Versace на новом фото Ольги Бузовой вызвал споры в сети. Знаменитость снялась на улице в полный рост в одежде упомянутого модного дома. На ней — легинсы с ярким принтом, короткое худи такой же расцветки с черными и розовыми вставками, а также белые носки и розовые кроссовки. «Что это за ужас китайский?» — писали ей в комментариях.