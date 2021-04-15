Силовики ошиблись дверью, вскрыли квартиру россиянки с двумя детьми и ушли

На Алтае силовики вскрыли дверь квартиры россиянки с двумя детьми, узнали, что ошиблись адресом, и просто ушли, сообщает газета «Наш город Заринск» во «ВКонтакте».

Инцидент произошел утром 14 апреля. Неизвестные в масках позвонили в дверь примерно в 07:00. Хозяйка квартиры поинтересовалась, кто пришел. В ответ ей сообщили, что в ее доме сейчас пройдет обыск и она должна немедленно открыть. Перепуганная женщина стала звонить в полицию. С ней находились 16-летний сын и девятилетняя дочь, которая начала плакать. Вскоре несколько мужчин ворвались в квартиру и сообщили об имеющемся у них разрешении на следственные действия. Тогда выяснилось, что ордер выписан на человека, который уже семь лет проживает по другому адресу.

Когда полицейские приехали, дверь была уже вскрыта болгаркой бойцами ОМОНа из другого региона, а сами они скрылись, оставив шокированную семью со сломанной дверью. Сотрудники МВД взяли объяснение у горожанки и пообещали, что ей будет компенсирована установка новой двери.

Ранее в Екатеринбурге строители проникли в новую квартиру россиянина, хотя тот просил не делать никаких работ в его отсутствие. Когда мужчина зашел в жилище, то обнаружил открытую дверь и фекалии в туалете.