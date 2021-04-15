Врачи поехали по бездорожью, бросили машину и не успели к умирающей россиянке

Врачи скорой помощи в Марий Эл не успели к умирающей пациентке, потому что были вынуждены ехать к ней на санях по бездорожью, сообщает «Подъем».

Издание опубликовало видео, снятое медиками во время поездки. На кадрах видно, как мужчина сидит в повозке и подгоняет бегущую лошадь, вокруг темно и лежит снег.

По данным издания, инцидент произошел в деревне Паймыр 27 марта. Родственники 46-летней погибшей рассказали, что примерно в 17:00 женщине стало плохо, начались боли в сердце. В населенном пункте не было нормальной дороги, и медикам пришлось бросить машину в соседнем селе и нанимать сани с лошадью. В итоге они приехали по адресу только через четыре часа, ближе к 21:00, когда женщина была уже мертва. «Подъем» отмечает, что это не первый такой случай в Паймыре.

В администрации района и министерстве здравоохранения региона сказали, что не знают о случившемся. Кроме того, представительница Минздрава Ольга Бирючева отметила, что она занята и «слушает вебинар».