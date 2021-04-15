Посол России рассказал об отсутствии голода в Северной Корее

Российский посол в Пхеньяне Александр Мацегора в интервью ТАСС описал текущую ситуацию в Северной Корее. По его словам, до голода, который можно было наблюдать в 90-х годах прошлого века, еще далеко — несмотря на заявления о кризисе, которые в последнее время делают власти КНДР.

По его словам, происходящее не идет ни в какое сравнение с 90-ми годами — он видел то, что было тогда, своими глазами. Хотя ситуация непростая, можно говорить об отсутствии уровня, который наблюдался в то время.

«Главное — сегодня в стране нет голода», — приводит агентство его слова.

Как сообщало ранее российское посольство в Пхеньяне, из страны уехала значительная часть иностранных дипломатов, не хватает товаров и лекарств.

Ранее в апреле генеральный секретарь Трудовой партии КНДР (ТПК) Ким Чен Ын объявил о том, что партийные организации на всех уровнях встанут на путь сурового «Трудного похода», аналогичного периоду экономического кризиса и голода в Северной Корее в 1990-х годах.