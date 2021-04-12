В Северной Корее закончили постройку новой ядерной подлодки

Северная Корея готовится в ближайшее время ввести в строй новую 3000-тонную ядерную подводную лодку. Об этом пишет южнокорейское агентство «Ёнхап» со ссылкой на информацию местной и американской разведок.

По информации агентства, субмарина будет способна нести три баллистические ракеты подводного базирования «Пуккыксон» («Полярная звезда»). Сейчас подлодка уже построена, и Пхеньян ждет момента, чтобы представить ее с наибольшим стратегическим эффектом, в том числе с целью давления на США.

15 января в Северной Корее показали новую баллистическую ракету подводного базирования. Оружие было продемонстрировано в Пхеньяне во время военного парада, посвященного очередному съезду Трудовой партии Кореи. Комментируя парад, в ЦТАК назвали эти новинки «самым мощным оружием в мире, показывающим силу революционных вооруженных сил».

Позднее профессор Института проблем Дальнего Востока при Университете Кённам Ким Дон Ёп предположил, что ракета «Пуккыксон-5с», продемонстрированная властями Северной Кореи на параде, — скорее всего, просто макет: настоящее оружие не стали бы показывать из соображений секретности. По мнению эксперта, «Пуккыксон-5» вовсе не стоит считать реально существующей ракетой. Даже предыдущая модель, «Пуккыксон-4», еще ни разу не летала, а позапрошлую, «Пуккыксон-3», запускали только с погруженной баржи, хотя предполагается, что эта серия ракет предназначена для пуска с подводных лодок.