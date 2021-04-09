Ким Чен Ын отправился в суровый «Трудный поход»

Генеральный секретарь Трудовой партии КНДР (ТПК) Ким Чен Ын объявил о том, что партийные организации на всех уровнях встанут на путь сурового «Трудного похода», аналогичного периоду экономического кризиса и голода в Северной Корее в 1990-х годах. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Центральное телеграфное агентство (ЦТАК).

Северокорейский лидер заявил, что данный шаг направлен на облегчение страданий народа и обеспечение материально-культурными благами жителей, которые, веря в ТПК как в партию-мать, следовали за ней десятки лет. Теперь, по его словам, пришло время начать еще более суровый «Трудный поход», в котором должны принять участие все партийные деятели, начиная с Центрального комитета партии.

Ким Чен Ын также подчеркнул, что партия никогда не надеялась на случайный шанс и ей не на кого «уповать». Доверять можно только самим членам ТПК, резюмировал он.

Ранее глава Северной Кореи призвал местных глав ячеек правящей в стране партии усилить работу, несмотря на «тяжелейший за все время момент», который переживает КНДР.

На съезде партии в начале года лидер КНДР объявил о том, что пятилетний план экономического развития страны провалился почти по всем фронтам. Одна из причин этого — санкции Соединенных Штатов и их стран-союзников, включая Южную Корею.