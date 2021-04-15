Фронтмен британской рок-группы The Rolling Stones Мик Джаггер высмеял антипрививочников и сторонников теорий заговора в своей новой песне Eazy Sleazy, записанной вместе с лидером Foo Fighters Дейвом Гролом. Об этом сообщает журнал Rolling Stone.

Музыкант отметил, что идея композиции пришла к нему на фоне пандемии коронавируса. Он пояснил, что его работа отображает физическое и умственное напряжение, которое нарастает в обществе.

В тексте упоминаются люди, которые верят в инопланетян и в плоскую землю, а также те, кто убежден, что при помощи вакцины основатель корпорации Microsoft Билл Гейтс контролирует людей. «Кажется, что даже у людей, которых вы знаете и которые относительно разумны во многих вещах, есть что-то, что они не понимают. У меня несколько друзей и родственников увлекаются этим [конспирологией]. Они просто иррациональны», — сказал Джаггер.

В песне музыкант поет о том, что всех ждет «сад земных наслаждений», когда режим самоизоляции ослабнет. Он отмечает, что «все станет по-настоящему странным».

В прошлом году Лукас Морис Морад Джаггер, сын Мика Джаггера, признался в любви к русской музыке. Тогда он опубликовал видео, в котором он танцует под песню Элджея и Федука «Розовое вино».