УЕФА отстранил от футбола российского судью

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) временно отстранил российского судью Сергея Лапочкина. Об этом сообщает Sport24.

Лапочкин подозревается в нарушении статей дисциплинарного регламента организации, касающихся нарушений общих принципов УЕФА и честности проведения матчей. В расследовании также примет участие Российский футбольный союз (РФС). Срок отстранения Лапочкина отсчитывается с 25 марта.

Как утверждает Sport24, поводом для начала расследования стал матч, который Лапочкин обслуживал в 2018 году. Российский арбитр работал на встрече квалификационного раунда Лиги чемпионов между «Вентспилсом» и «Бордо». Матч завершился победой французской команды. Лапочкин якобы не сообщил УЕФА, что перед матчем с ним связались третьи лица, которые собирались повлиять на результат матча. Информацию о переговорах УЕФА передали латвийские полицейские.

По итогам сезона-2018/2019 Лапочкин признан лучшим арбитром страны по версии РФС. 37-летний судья обслуживает матчи чемпионата России с 2011 года.