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Франция оценила перспективу Украины попасть в Евросоюз

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Клеман Бон
Клеман Бон
Фото: Globallookpress.com

Франция поддерживает Украину, но это не значит, что ее перспектива попасть в состав стран Евросоюза реальна. Об этом заявил госсекретарь при французском МИД Клеман Бон, передает РИА Новости.

«Мы можем иметь хорошие отношения с Украиной, мы можем поддерживать Украину, и мы делаем это в нынешней сложной ситуации с Россией. Но это не означает вступления в Евросоюз», — заявил дипломат, выступая по радио.

По словам Бона, «это не является серьезной перспективой». Он также высказался и о другом возможном претенденте: указал на то, что перспектив по вступлению Турции в ЕС пока нет.

13 апреля сообщалось, что президент Франции Эммануэль Макрон примет украинского президента Владимира Зеленского в Елисейском дворце. Встреча будет посвящена обострению ситуации в Донбассе и напряженности в отношениях с Россией.

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