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Генсек СЕ рассказала о популярности Гагарина в Европе

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Фото: РИА Новости

Имя Юрия Гагарина известно всем поколениям школьников в Европе и во всем мире. Об этом заявила генеральный секретарь Совета Европы (СЕ) Мария Пейчинович-Бурич, передает РИА Новости.

В четверг, 15 апреля, состоялся круглый стол в связи с 60-летием первого полета Гагарина в космос. Мероприятие провел постпред России при СЕ Иван Солтановский.

По словам Пейчинович-Бурич, первый человек в космосе вызывает трепет и восхищение у людей из всех слоев общества. «Политика могла послужить мотивацией для так называемой космической гонки. Но большинство обычных граждан рассматривали это в гораздо более широкой перспективе», — подчеркнула она.

12 апреля в мире отметили Международный день полета человека в космос. В России памятную дату называют Днем космонавтики. В 1961 году на орбиту ракетой-носителем был выведен корабль «Восток-1». На нем находился советский космонавт Юрий Гагарин. Он стал первым человеком, совершившим полет в космос. Длительность полета составила 1 час 48 минут. Приземление произошло в селе Узморье.

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