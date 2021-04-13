Посольство России призвало Госдеп не стесняться произносить вслух имя Гагарина

Посольство России в США призвало Госдепартамент впредь не стесняться произносить вслух имя первого космонавта Земли Юрия Гагарина. Комментарий «в связи с искажением памяти» размещен на странице посольства в Facebook.

Так диппредставительство прокомментировало поздравление Госдепа США с Международным днем полета человека в космос, в котором не упоминается СССР и Юрий Гагарин. Кроме того, к публикации прикрепили фото одного из американских астронавтов с флагом США на рукаве скафандра.

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«С сожалением отмечаем, что уже не в первый раз госдепартамент США демонстрирует беспамятство в том, что касается истории освоения космоса. Хотели бы напомнить, что Генеральная Ассамблея ООН объявила 12 апреля Международным днем полета человека в космос в память о советском космонавте Юрии Гагарине», — уточняется в комментарии.

Также в посольстве посоветовали «забывчивым коллегам» ознакомиться с бюстом Гагарина в Национальном музее воздухоплавания и аэронавтики в Вашингтоне. Помимо этого, в сообщении упоминается о послании президента США Джона Кеннеди советскому лидеру Никите Хрущеву с поздравлениями после полета Гагарина.

Ранее глава комитета Совфеда по информационной политике Алексей Пушков возмутился поздравлением Госдепа США с Международным днем полета человека в космос. «"Первого человека в космос отправил СССР" — так сказать Госдеп не может себя заставить. Просто не может», — написал сенатор.

Раскритиковал публикацию Госдепа и генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин. «Засранцы. Сверхдержавы так себя не ведут», — прокомментировал он пост.

12 апреля в мире отмечают Международный день полета человека в космос. В России памятную дату называют Днем космонавтики. В 1961 году на орбиту ракетой-носителем был выведен корабль «Восток-1». На нем находился советский космонавт Юрий Гагарин. Он стал первым человеком, совершившим полет в космос. Длительность полета составила 1 час 48 минут. Приземление произошло в селе Узморье.