В России зарегистрировали новую тест-систему для определения антител к COVID-19

Роспотребнадзор зарегистрировал новую тест-систему для выявления антител к COVID-19. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Санкт-Петербургский НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера разработал первую в России иммуноферментную тест-систему для количественного определения антител в крови к коронавирусу. Отмечается, что ее можно использовать для измерения их уровня у инфицированных вирусом, людей с признаками заболевания, в том числе переболевших коронавирусом в прошлом или контактировавших с ним при отсутствии клинической симптоматики.

В ведомстве рассказали, что с помощью данного набора можно определить степень выраженности антительного иммунного ответа от крайне низкого уровня до очень высокого, что делает его очень полезным для принятия решения о дополнительной вакцинации против коронавируса.

Ранее сообщалось, что в России зарегистрировали тест-систему «АмплиТест SARS-CoV-2 LAMP», которая позволяет выявлять все штаммы коронавируса, циркулирующие на территории страны. В Федеральном медико-биологическом агентстве (ФМБА) рассказали, что этот тест — самый быстрый на рынке.