В ЕС исключили введение санкций против российского госдолга

В Евросоюзе (ЕС) исключили введение санкций против суверенного долга России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на дипломатического источника в постпредстве одного из государств ЕС в Брюсселе.

«Вопрос о санкциях против госдолга России не стоит на повестке дня институтов ЕС, он сейчас не обсуждается, и ни одна страна ЕС не предлагала подобных мер», — отметил собеседник агентства.

15 апреля президент США Джо Байден подписал указ о введении новых санкций в отношении России. Ограничения коснулись физических и юридических лиц. Среди оснований для их введения указываются враждебная активность России в киберсфере, вмешательство в выборы в США или других иностранных государств. В МИД подчеркнули, что ответ Москвы на санкции будет «неотвратимым» и жестким.