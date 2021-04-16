Мир
 
Последние новости
Байден назвал беседу с Путиным откровенной
Раскрыта опасность красного мяса
Откровенный дизайн платья 54-летней голливудской актрисы восхитил фанатов
В России появится приложение для «цифровых двойников» документов
Глава ДНР оценил возможность примирения с властями Украины
Мадс Миккельсен снимется в новом фильме об Индиане Джонсе
В Германии назвали новые санкции США против России контрпродуктивными
Зеленский призвал украинцев отдыхать в Турции вместо россиян
Байден допустил новые санкции против «Северного потока-2»
Новости партнеров
Прослушать новость

В ЕС исключили введение санкций против российского госдолга

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Yves Herman / Reuters

В Евросоюзе (ЕС) исключили введение санкций против суверенного долга России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на дипломатического источника в постпредстве одного из государств ЕС в Брюсселе.

«Вопрос о санкциях против госдолга России не стоит на повестке дня институтов ЕС, он сейчас не обсуждается, и ни одна страна ЕС не предлагала подобных мер», — отметил собеседник агентства.

15 апреля президент США Джо Байден подписал указ о введении новых санкций в отношении России. Ограничения коснулись физических и юридических лиц. Среди оснований для их введения указываются враждебная активность России в киберсфере, вмешательство в выборы в США или других иностранных государств. В МИД подчеркнули, что ответ Москвы на санкции будет «неотвратимым» и жестким.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Байден назвал сферы для работы с Россией
Байден ввел новые санкции против России
Россия пригрозила «неотвратимым» ответом на американские санкции