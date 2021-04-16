Модель рассказала о жизни с аномально высоким ростом

Жительница США рассказала о жизни с аномально высоким ростом. Соответствующее видео появилось на YouTube-канале Truly.

26-летняя Савви (Savvy) рассказала, что уже в шестом классе ее рост достиг 188 сантиметров, а через два года девушка выросла до двух метров. Из-за этого ей было трудно находить подходящую одежду и обувь. Рост американки остановился на 208 сантиметрах к 18 годам.

По словам героини ролика, у нее никогда не было комплексов насчет внешнего вида. Напротив, она часто носит туфли на высоких каблуках, чтобы подчеркнуть свою особенность.

В школьные годы Савви играла в баскетбол и хотела стать профессиональным игроком, но по медицинским показаниям ей пришлось отказаться от карьеры в большом спорте.

В 2020 году американка стала моделью и начала зарабатывать от трех до четырех тысяч долларов (от 250 до 300 тысяч рублей) в месяц. Савви сказала, что у нее большое количество поклонников, которые заказывают слепки ее конечностей.

Савви нравится быть высокой. «Быть выше остальных довольно неплохо. Я могу легко высмотреть человека в толпе. Я быстро нахожу то, что мне нужно в супермаркете, и мне не нужна помощь консультанта. Однако мир не приспособлен для высоких. Дверные проемы низкие», — поделилась она.

В январе блогерша показала способы выглядеть высокой без каблуков и прославилась в TikTok. Сперва Ванесса Чен (Vanessa Chen) примерила короткий черный топ и широкие брюки такого же цвета на высокой талии. Блогерша отметила, что длина брюк, частично прикрывающая обувь, визуально увеличивает рост. Далее она сменила брюки на юбку-карандаш и подчеркнула, что любая вещь на высокой талии визуально прибавляет несколько сантиметров к росту.