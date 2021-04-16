Раскрыт график отключения горячей воды в Москве

Плановые отключения горячей воды начнутся в Москве с 11 мая. График раскрыл заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков, передает агентство «Москва».

Он напомнил, что срок отключения не будет превышать 10 дней — ранее он составлял 20 дней. Отключение горячей воды связано с подготовкой к новому отопительному сезону.

«Совсем не отключать горячую воду нельзя, так как в любой системе для ее качественного функционирования необходимо периодически проводить плановые профилактические мероприятия», — сказал Бирюков.

Заммэра добавил, что профилактические работы на системах горячего водоснабжения столицы планируется завершить до 1 сентября.

Ранее эксперты назвали россиянам способы не переплачивать за услуги ЖКХ. В первую очередь они посоветовали отправлять показания счетчиков на воду и электроэнергию. Также стоит обзавестись автоматизированным узлом управления системы отопления. Кроме того, нужно обращать внимание на графу «Содержание и ремонт жилья» в платежке — она скрывает много разных услуг.