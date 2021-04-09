Десятки домов Санкт-Петербурга остались без отопления

Несколько десятков домов на одной из улиц Санкт-Петербурга остались без отопления. Причиной отключения стала авария на магистральном трубопроводе. Об этом сообщает пресс-служба предприятия «Топливно-энергетический комплекс», занимающегося обеспечением города горячей водой.

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Инцидент произошел на проспекте Художников рано утром, 9 апреля. Из-за технологического нарушения вода вытекла на проезжую часть, а в зону ограничения отопления попали 56 домов, семь из которых стали получать тепло «на пониженных параметрах».

Коммунальные службы стали устранять последствия. Почти через три часа после аварии движение по проспекту восстановили. На данный момент энергетики продолжают работы. Несмотря на норматив в 20 часов, они пообещали привести сети в порядок быстрее.

В марте 2021 года из-под асфальта на улице Исполкомской в Санкт-Петербурге из-за прорыва трубы забил фонтан кипятка. В итоге проезжая часть оказалась затоплена, а движение автомобилей было перекрыто. Тогда коммунальщики пообещали устранить последствия, а жителей попросили внимательно передвигаться по затопленным участка.

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