Фонтан кипятка затопил улицу в Санкт-Петербурге

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На улице Исполкомской в Санкт-Петербурге из-под асфальта забил фонтан кипятка, в результате чего дорога оказалась затоплена. Причиной аварии стал прорыв трубы горячего водоснабжения. Об этом сообщает «Комсомольская правда».

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Напор воды оказался таким сильным, что поднялся выше стоящего рядом четырехэтажного дома. По данным издания, высота фонтана достигла 12-15 метров. В итоге поток затопил проезжую часть, попав на машины и соседние здания. На улице перекрыли движение транспорта.

Сложившуюся ситуацию прокомментировали в компании «Теплосеть Санкт-Петербурга», отметив, что на место аварии уже прибыли коммунальщики. Они должны будут привести трубы в порядок. Закончить работы планируют утром 24 марта. Представители организации также попросили горожан быть внимательными и не передвигаться по затопленным участкам.

В феврале 2021 года из-под асфальта на улице Николая Федорова в Тюмени забил фонтан горячей воды. Напор достиг высоты седьмого этажа жилого дома. Авария произошла из-за повреждения на трубе теплосети. Вскоре коммунальщики приступили к ремонтным работам.

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