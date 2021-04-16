Способ мужчины быть незаметным при общении в Zoom рассмешил пользователей сети

Мужчина опубликовал в соцсети TikTok ролик, показав способ быть незаметным при общении по видеосервису Zoom. Как сообщает Daily Mirror, видео рассмешило пользователей сети.

Пользователь с ником tailoredbits рассказал, что купил специальный костюм зеленого цвета, чтобы носить его, находясь в комнате во время видеозвонков своей возлюбленной. В ролике он надевает одежду и идет к своей партнерше, пока она рассказывает на камеру о рабочих делах.

Судя по видео с камеры, его идея стать незаметным на фоне видеозвонка почти увенчалась успехом, однако из-за несовершенства технологии его частично все еще можно было увидеть. Пока девушка общалась на камеру, он ходил по комнате в костюме с кружкой в ​​руке. Возлюбленная заметила мужчину, однако не стала подавать виду и продолжила рабочий разговор по видеосервису.

Сам tailoredbits шутливо заметил, что с его стороны затея с костюмом была «безупречно исполнена». Ролик посмотрели более 30 миллионов раз, он набрал более шести миллионов лайков. В комментариях многие отметили отличное чувство юмора автора публикации: «С каждым просмотром видео становится все смешнее», «Умираю от смеха, слишком смешно». Были и те, кто поддержали начинание мужчины: «По крайней мере, вы попытались».

Ранее адвокат из Техаса появился на онлайн-заседании суда в Zoom в виртуальной маске котенка и не сумел ее отключить. Мужчине пришлось доказывать, что в видеочат вышел действительно он, а не кот.