Чиновник обматерил кота в прямом эфире и извинился перед зрителями

Член городского совета в Великобритании нецензурно выругался во время официального заседания, проходившего онлайн через сервис видеоконференций Zoom. Об этом сообщает HullLive.

Чиновник Крис Рэндалл (Chris Randall) забыл выключить микрофон во время обсуждения в совете города Халл. На опубликованном в сети ролике Рэндалл срывает встречу и кричит: «Какого *** (черта) ты собираешься делать?»

Некоторые коллеги чиновника оживленно отреагировали на его матерные высказывания в прямом эфире, однако мужчина не обратил на это внимания. Позже он извинился перед зрителями за ругань во время заседания.

По словам политика, инцидент произошел из-за того, что его девятикилограммовый кот вцепился в новые занавески за 170 фунтов (более 17,5 тысяч рублей по текущему курсу). «Я не осознавал, что микрофон все еще включен», — добавил Рэндалл.

Ранее сообщалось, что cотрудникам нью-йоркского городского совета посреди онлайн-заседания включили порно. Инцидент произошел утром 11 февраля во время совещания чиновников в Zoom.