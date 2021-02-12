Чиновникам включили порно посреди онлайн-заседания

Сотрудникам нью-йоркского городского совета посреди онлайн-заседания включили порно, сообщает Fox Business. Инцидент произошел, когда у чиновников было совещание в сервисе видеоконференций Zoom.

Утром 11 февраля они обсуждали новый законопроект о защите прав работников здравоохранения от расовой и гендерной дискриминации. Примерно на 20-й минуте обсуждения в чате появились окна, в которых транслировались порнографические ролики.

«Там было множество порно, и мы отключили все это как можно скорее», — рассказал один из чиновников. Непристойные видео можно было наблюдать на экране примерно в течение двух минут.

Один из участников мероприятия рассказал, что многих разозлил увиденный контент. В итоге конференцию прервали и возобновили примерно через пять минут. За это время сотрудники совета смогли определить, что к инциденту причастны хакеры.

Ранее сообщалось, что ученики шести школ города Донкастер в британском графстве Саут-Йоркшир стали жертвами кибератаки в Zoom. Вместо онлайн-занятий им показали обнаженных мужчин. Родители школьников обратились в полицию.