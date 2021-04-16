На Кубе завершится эпоха правления братьев Кастро

Первый секретарь ЦК Коммунистической партии Кубы Рауль Кастро собирается покинуть свой пост. Ожидается, что его должность перейдет преемнику в понедельник, 19 апреля, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на западные СМИ.

89-летний политик принимает участие в восьмом съезде компартии, который должен стать для Кастро последним. Предполагается, что преемником главы политической ячейки станет нынешний президент страны Мигель Диас-Канель. При этом, сообщает агентство, Кастро продолжит влиять на политическую элиту.

Как пишет газета Pais, на которую ссылается «Интерфакс», перед Кубой стоит множество вызовов. В частности, из-за неэффективной экономической политики в стране складывается критическая ситуация, которая усугубляется эпидемией коронавируса и ужесточением эмбарго, принятым прошлой администрацией Белого дома.

Таким образом, на Кубе завершится многолетняя эпоха правления революционеров братьев Кастро, которые пришли к власти в государстве в 1959 году.

Рауль Кастро — младший брат революционера Фиделя Кастро. Он занимал пост главы государства с 2008 по 2018 год. С 2011 года политик возглавляет ЦК Коммунистической партии. После победы революции, в 1959 году, Рауль Кастро на протяжении 50 лет был военным министром.