Куба открестилась от российской базы

Посол Кубы в Москве Херардо Пеньяльвер Порталь сообщил, что его страна не обсуждает с Москвой возможность появления российской базы на острове. Об этом он заявил в интервью РИА Новости.

«Я могу вам подтвердить, что нет никакого обсуждения восстановления базы в Лурдесе. Это то, что я могу сказать», — подчеркнул дипломат.

В ноябре 2018 года директор латиноамериканского департамента МИД России Александр Щетинин назвал фантастикой информацию о новых российских военных базах на Кубе.

Разведцентр в Лурдесе, местечке в предместье Гаваны, СССР построил в 1964 году. Рауль Кастро заявлял, что до 70 процентов стратегической разведывательной информации о США Россия получала через Лурдес. По его словам, с территории радиолокационного центра в пригороде Гаваны прослушивалось все восточное побережье США. В 2001 году российские военные подсчитали, что содержание разведцентра в Лурдесе обходится России примерно в 200 миллионов долларов в год, в связи с чем в октябре 2001 года Россия решила отказаться от содержания этой базы.

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