В Крыму заявили о готовности принять миллион туристов в предстоящем курортном сезоне. Такая информация появилась на сайте Ассоциации туроператоров России.

По словам министра курортов и туризма республики Вадима Волченко, количество туристов, которые отдохнули на полуострове с начала текущего года, уже на 20 процентов превышает рекордный показатель 2019 года.

Председатель госсовета республики Владимир Константинов отметил, увеличение туристического потока на полуостров вызвано закрытием Турции. Политик надеется, что в мае популярный курорт сможет вместить всех путешественников, чья поездка отменилась.

При этом туроператоры просят владельцев отелей не гнаться за краткосрочным эффектом, а нацелиться на то, чтобы направление оставалось популярным и после открытия границ.

Ранее в апреле стало известно о сокращении подачи горячей воды в Алуште ради комфорта туристов. Водоснабжение будет доступно местным жителям 5 часов вместо 10. «Мы всех обеспечим водой: и малые, и большие средства размещения. У нас не будет с этим проблем», — заявила мэр города Галина Огнева.