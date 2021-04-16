Селяне нашли самое зловонное растение мира и понадеялись привлечь им туристов

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В окрестностях одного из сел в индонезийской провинции Западная Суматра обнаружен редкий титанический аморфофаллус, считающийся самым зловонным растением мира. Об этом сообщает Newsflare.

Местные жители утверждают, что впервые столкнулись с аморфофаллусом в этом месте. Вид встречается только на Западной Суматре и считается почти полностью истребленным.

В отличие от других титанических аморфофаллусов, растение лишено неприятного запаха. Селяне связались с агентством по охране природных ресурсов провинции и надеются, что находка привлечет к ним туристов.

Титанический аморфофаллус был открыт в 1878 году. Его цветы похожи на куски гниющего мяса и источают запах, напоминающий одновременно тухлые яйца и тухлую рыбу.

Ранее сообщалось, что в таиландской провинции Утхайтхани в жилой дом проникли около миллиона зловонных жуков и выгнали семью на улицу. Нашествие насекомых началось после проливного дождя, который прошел накануне.