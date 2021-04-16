Тима Белорусских прокомментировал свой приговор

Поп-певец Тима Белорусских прокомментировал свой обвинительный приговор. Об этом сообщает Telegram-канал LIFE SHOT.

«Я стал сильнее и начну новую жизнь», — сказал исполнитель. Он поблагодарил всех, кто его поддерживал, и признался, что чувствует любовь своих фанатов. По словам артиста, скоро он выступит перед российскими поклонниками.

Белорусских заявил, что не будет обжаловать решение суда. «Все класс, мы довольны», — отметил он.

Ранее 16 апреля стало известно, что суд в Минске приговорил 22-летнего Белорусских к ограничению свободы сроком на два года без направления в исправительное учреждение. Артиста обвинили в приобретении 1,9609 грамма гашиша и 0,0375 грамма амфетамина. В суде он полностью признал свою вину и раскаялся за содеянное.

Тима Белорусских (настоящее имя — Тимофей Морозов) — певец из Белоруссии, начавший сольную карьеру четыре года назад. Среди наиболее известных песен артиста — «Мокрые кроссы» и «Незабудка».