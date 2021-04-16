Тима Белорусских признался в суде в употреблении наркотиков с 16 лет

Певец Тима Белорусских признался в суде Московского района Минска, что употребляет наркотические вещества с 16 лет. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Артист рассказал, что в день его задержания с запрещенными веществами он вместе с приятелем пытался приобрести кокаин. По словам Белорусских, они отправились за закладкой наркотика, однако на месте обнаружили не кокаин, а амфетамин. После этого пара направилась в игровой клуб, где приобрела гашиш. У входа в заведение их задержали сотрудники правоохранительных органов.

В конце марта сообщалось, что прокуратура передала в суд уголовное дело в отношении певца Тимы Белорусских и его 25-летнего друга. О задержании поп-исполнителя стало известно в январе. У артиста нашли 1,96 грамма гашиша и 0,0375 грамма амфетамина.