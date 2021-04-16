Отдохнувшая в Дубае во время Рамадана россиянка рассказала о главных запретах

Отдохнувшая в Дубае россиянка рассказала о главных запретах, с которыми она столкнулась во время Рамадана в эмирате. Впечатления девушки опубликовал портал «Тонкости туризма» на платформе «Яндекс.Дзен».

По словам автора статьи, в самих отелях ограничения минимальные, только в некоторых объектах размещения не подают алкоголь до захода солнца.

Однако в городе ситуация с общепитом иная — запрещен прием пищи в общественных местах до заката, закрыты некоторые бары и рестораны, а кафе в торговых центрах огорожены специальной ширмой.

Кроме того, на время празднования отменяются поездки на сафари, различные огненные шоу и представления с танцами живота. Как отметила путешественница, большинство развлекательных мероприятий сдвигаются на вечернее и ночное время.

Ранее власти Объединенных Арабских Эмиратов ужесточили правила въезда в курортный город Шарджа. Так, путешественникам теперь необходимо скачать специальное приложение и сдать два ПЦР-теста: один по прибытии в страну, а другой — непосредственно в эмират. При этом до получения результатов туристы обязаны оставаться на самоизоляции.