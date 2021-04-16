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Путин обсудил с Совбезом ответ России на санкции США

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Владимир Путин
Владимир Путин
Фото: Global Look Press

Президент России Владимир Путин обсудил с Совбезом ответные меры на антироссийские санкции США, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Об этом сообщает РИА Новости в пятницу, 16 апреля.

«Состоялся разговор об ответных мерах на введенные накануне санкции США в отношении нашей страны», — сказал Песков, не уточнив подробности.

По его словам, в ходе совещания обсуждались также текущие вопросы внутрироссийской социально-экономической повестки.

Ранее в пятницу, комментируя новые антироссийские санкции, официальный представитель Кремля напомнил о принципе взаимности.

Накануне президент США Джо Байден подписал исполнительный указ о введении санкций против 16 организаций и 16 физических лиц. Под санкции попали также восемь физических и юридических лиц, имеющих отношение к Крыму, включая членов правительства республики. Кроме того, США высылают десятерых российских дипломатов, сотрудников российского представительства в Вашингтоне.

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