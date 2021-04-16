Кремль напомнил о принципе взаимности после новых санкций США

Принцип взаимности никто не отменял, но все будет зависеть от решения президента России Владимира Путина, напомнил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя новые санкции США и высылку десяти сотрудников посольства. Его цитирует РИА Новости в пятницу, 16 апреля.

Он раскритиковал пристрастие США к введению санкций.

Песков также отметил, что российский лидер Владимир Путин, затрагивая тему инициативы о беседе со своим американским коллегой Джо Байденом, не говорил о каких-либо условиях для ее проведения.

Накануне президент США Джо Байден подписал исполнительный указ о введении новых санкций против физических и юридических лиц из России. Среди оснований для введения новых ограничений указываются якобы враждебная активность РФ в киберсфере, вмешательство в выборы в США или других иностранных государствах.

В рамках нового пакета санкций США высылают десятерых российских дипломатов, сотрудников российского представительства в Вашингтоне. Ограничения также введены против 16 организаций и 16 физических лиц. Под санкции попали восемь физических и юридических лиц, имеющих отношение к Крыму, включая членов правительства республики.

Аналитики сочли новые санкции США против России гибридной войной.