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Кремль напомнил о принципе взаимности после новых санкций США

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Дмитрий Песков
Дмитрий Песков
Фото: пресс-служба Администрации президента РФ

Принцип взаимности никто не отменял, но все будет зависеть от решения президента России Владимира Путина, напомнил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя новые санкции США и высылку десяти сотрудников посольства. Его цитирует РИА Новости в пятницу, 16 апреля.

Он раскритиковал пристрастие США к введению санкций.

Песков также отметил, что российский лидер Владимир Путин, затрагивая тему инициативы о беседе со своим американским коллегой Джо Байденом, не говорил о каких-либо условиях для ее проведения.

Накануне президент США Джо Байден подписал исполнительный указ о введении новых санкций против физических и юридических лиц из России. Среди оснований для введения новых ограничений указываются якобы враждебная активность РФ в киберсфере, вмешательство в выборы в США или других иностранных государствах.

В рамках нового пакета санкций США высылают десятерых российских дипломатов, сотрудников российского представительства в Вашингтоне. Ограничения также введены против 16 организаций и 16 физических лиц. Под санкции попали восемь физических и юридических лиц, имеющих отношение к Крыму, включая членов правительства республики.

Аналитики сочли новые санкции США против России гибридной войной.

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