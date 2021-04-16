Россиянин убил и расчленил работника после его решения уволиться

Во Владимирской области раскрыто убийство пропавшего без вести 39-летнего мужчины, расчлененного после его решения об увольнении. Об этом сообщила «Ленте.ру» представитель регионального управления Следственного комитета России (СКР) Мария Серова.

По ее словам, в феврале было возбуждено уголовное дело по факту его безвестного исчезновения. Следователи заподозрили в убийстве работодателя пропавшего — уроженца города Мурома, ранее неоднократно судимого за особо тяжкие преступления. У него дома криминалисты обнаружили следы бурого цвета, экспертиза подтвердила, что это кровь исчезнувшего.

Однако подозреваемый на допросе заявил, что действительно встречался с потерпевшим в день исчезновения, но тот собирался на заработки в Москву, а затем ушел в неизвестном направлении.

В марте подозреваемый купил билет на автобус, снял 200 тысяч рублей со счета и попытался скрыться. Его задержали правоохранители и тогда он сообщил о своей причастности к убийству работника. Он показал место, где спрятал останки.

СКР предоставил оперативное видео с подозреваемым.

На кадрах мужчина показывает, как избавлялся от тела убитого. Полицейские и военные участвуют в поисковых мероприятиях. Криминалисты работают в доме подозреваемого.

По версии следствия, 30 января потерпевший сообщил работодателю о своем решении уволиться и открыть бизнес, в который собрались перейти еще несколько коллег. Между мужчинами вспыхнул конфликт, в ходе которого работодатель убил работника, после чего расчленил тело, расфасовал останки по пакетам. Он вывез их в лес и там выбросил.

Обнаружены два полиэтиленовых пакета с некоторыми частями тела потерпевшего.